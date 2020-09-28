هل تخرج السياحة الريفية إلى النور؟.. نفتح أبواب الترويج بأيدي الخبراء

أستاذ جغرافيا يضع روشتة لتنمية السياحة الريفية فى مصر رئيس لجنة النواب: نحتاج لإحياء السياحة الريفية فى مصر بعدما بدأها الألمان فى السبعينيات باسم حلقة: المحافظون مطالبون بإعداد القرى لاستقبال السياحة الريفية



السياحة الريفية فى مصر، ملف اقتصادي وتنموي لم يأخذ الاهتمام منذ سنوات طوال، وانصب اهتمام القائمين على السياحة على التوجه نحو الشاطئية والثقافية.

يلقي "صدى البلد" الضوء على السياحة الريفية، ليعيدها إلى مسارها الصحيح على الساحة السياحية؛ لتأخذ مصر نصيبها من الشريحة العالمية، وفى إطار ذلك نرصد آراء السياحيين لإعادة الاهتمام بها فى السطور القادمة.





قال الدكتور عدلي أنيس، أستاذ الجغرافيا السياحية، إن ملف السياحة الريفية فى العالم له وضع مختلف عن مصر، مؤكدا أنها المتنفس أمام السائحين للهروب من الزحام وتلوث المدن، حيث توجد الرغبة دائما فى البحث عن الهدوء.

وأكد "أنيس"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن السائح أصبح يبحث عن الأفق المفتوح والبيئة والطبيعة النظيفة ، لافتا إلى أن المظهر الريفي بحياته البسيطة، اظهر الحاجة للسياحة الريفية.

وتابع أستاذ الجغرافيا السياحية، أن مصر يوجد فيها نوع من السياحة الريفية ولكنه عادة ما يعرف باسم المنزل الثاني، ويتمثل في العيش بالمدينة " القاهرة " مع وجود منزل لك فى القرية ، ولكننا لم نرتقي بعد لما يعرف بالسياحة الريفية بمنظورها الشامل، متسائلا عن كيفية تنمية السياحة الريفية فى مصر.

ولفت إلى أن أفضل الأماكن السياحة الريفية هي الهامش الريفي للقاهرة الكبري ويمكن توجيهها للسائح المصري، فهي أفضل الأماكن لإنشاء مراكز السياحة الريفية، لقرب المسافات وانخفاض المصروفات وتقليل المجهود، إضافةً إلى تشجيع رحلات نهاية الأسبوع.

وأضاف أن كافة البرامج السياحة الريفية يجب تنظيمها من قبل شركات سياحية، لتخرج بشكل يليق بالمصريين، مؤكدا أن مصر تمتلك العديد من النقاط الهامة لإنعاش ذلك المنتج.



