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محافظات

صحة الإسكندرية توزع 16 فرقة طبية بالعجمي للكشف عن الأمراض المزمنة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:03 م
الكشف عن الأمراض
الكشف عن الأمراض المزمنة
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أحمد بسيوني

أعلنت الدكتورة وفاء حمدي،  مدير عام منطقة العجمى الطبية، عن أماكن تمركز الفرق الطبية العاملة بمنطقة العجمى ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.


وأوضحت حمدي، أن عدد الفرق الثابتة بالعجمى يبلغ ستة عشر  فرقة  موزعة على تسع وحدات لطب الأسرة منها  خمس وحدات تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء وهى: الدخيلة والبيطاش والعجمى والهانوفيل والعجمى البحرية. 

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وأضافت أن هناك أربع وحدات تعمل من التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء وهى وادى القمر والكيلو21  الكيلو 26 وسيدى كرير، علاوة على سبع فرق متحركة بأماكن تجمع المواطنين تتغير مواقعها بشكل دورى.


وفى سياق متصل، زار الدكتور خالد جمال عبد الغني وحدتى البيطاش والدخيلة لطب الأسرة لمتابعة العمل بالمبادرة الرئاسية ، وقد وجه سيادته بزيادة عدد الفرق المتحركة وتكثيف التواجد وسط تجمعات المواطنين.


ووجه عبدالغني بإضافة عشر فرق متحركة وإعادة توزيع الفرق على أماكن التزاحم لتكون أقرب إلى المواطنين فى أماكن تواجدهم، كما شدد على أهمية زيادة التغطية الإعلامية والتوعية بأهمية المبادرة.


جدير بالذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الامراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى تستهدف جميع المواطنين فوق سن الأربعين عاما، علاوة على المرضى الذين يترواح أعمارهم بين 18 و 40 عاما  المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكرى المسجلين بقاعدة بيانات حملة ١٠٠ مليون صحة من خلال تقديم خدمة الكشف المبكر عن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة، والاعتلال الكلوي الزمن.

صحة الإسكندرية توزع 16 فرقة طبية بالعجمي للكشف عن الأمراض المزمنة
صحة الإسكندرية توزع 16 فرقة طبية بالعجمي للكشف عن الأمراض المزمنة
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