نائب وزير الاتصالات: مصر تسعى للتحول الرقمي منذ أكثر من 5 سنوات

قال المهندس خالد عطار ، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن التحول الرقمي يعنى تحول كافة التعاملات بين الأفراد الحكومة والقطاع الخاص، إلى التعامل الرقمي .





وأضاف خالد عطار ، خلال حواره ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، إكسترا نيوز ، أن التحول الرقمي لا يجعلك مرتبط بالزمن أو محدود بمكان وينتج منه البيانات التي يتم منها تحليل الخدمات .





وأشار إلى أنه يتم استخراج البيانات من القيمة المضافة ، منوهًا إلى ان التعامل الرقمي لا يوجد به ورق مزور أو مسروق أو ضائع وبالتالي كل المشاكل الماضية من المفترض أن تتحلل .



