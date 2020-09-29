نائب وزير الاتصالات: مصر تسعى للتحول الرقمي منذ أكثر من 5 سنوات

قال المهندس خالد عطار ، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن التحول الرقمي يعنى تحول كافة التعاملات بين الأفراد الحكومة والقطاع الخاص، إلى التعامل الرقمي .
وأضاف خالد عطار ، خلال حواره ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، إكسترا نيوز ، أن التحول الرقمي لا يجعلك مرتبط بالزمن أو محدود بمكان وينتج منه البيانات التي يتم منها تحليل الخدمات .
وأشار إلى أنه يتم استخراج البيانات من القيمة المضافة ، منوهًا إلى ان التعامل الرقمي لا يوجد به ورق مزور أو مسروق أو ضائع وبالتالي كل المشاكل الماضية من المفترض أن تتحلل .
وتابع أن مصر لديها أكثر من 5 سنوات تسعى للتحول الرقمي ، واستخدام البيانات لتدير الخدمة والسياسات، موضحًا أن هناك مشاريع كثيرة أقيمت فى الفترة الماضية التى تعتبر بنية تحتية ، موضصحًا أن مصر أول عام تنطلق بها المشاريع الرقمية مع بوابة مصر الرقمية وهي أول خطوة على مشوار طويل ولقت تفاعل كبير جدًا من المواطنين .