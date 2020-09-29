السفير الياباني: الشباب المصري أذكياء للغاية.. فيديو

قال السفير الياباني بالقاهرة نوكي ما ساكي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، و"شينزو آبي" التقيا 6 مرات وجهًا لوجه وحققوا العديد من النجاحات مجالات التعاون الثنائى بين مصر واليابان، منوهًا إلى أن المتحف المصري الكبير رمز للتعاون المصري الياباني وهدية عظيمة للحضارة الإنسانية.











وأضاف نوكى ما ساكي، خلال حواره الخاص ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "إننا نثمن إعلان الرئيس السيسي إطلاق اسم "شينزو أبي"، على المرحلة الجديدة من الجامعة المصرية اليابانية، وكذلك على محور مرورى جديد بالقاهرة".





وأشار السفير الياباني بالقاهرة، إلى أنه يتوقع المزيد من التعاون وتطور العلاقات بين مصر واليابان في ظل تولي "يوشيهيدي سوغا" رئاسة الوزراء، موضحًا أن العمل في المتحف المصري استمر رغم أزمة فيروس كورونا وننتظر افتتاح عظيم.









وأوضح أنه بالنسبة لليابانيين مصر دولة يجب أن تزورها على الأقل مرة فى العمر، مؤكدًا أن الشباب المصري ذكي للغاية وهم من يبنون مستقبل بلادهم والجامعة المصرية فرصة لمساعدتهم على تحقيق ذلك.