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لدعم وحدات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية.. شعراوي يجتمع مع نائبة وزير الاتصالات ويبحثان خطة التعاون المشترك بين الوزارتين وتنفيذ برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:30 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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إيمان البكش
  • وزير التنمية المحلية:
  • تدريب 200 من كل محافظة أونلاين على برنامج المسئول الحكومي المحترف
  • بتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بجميع المحافظات


التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، بمقر الوزارة.


وشهد اللقاء متابعة اللواء محمود شعراوى للجهود التى تقوم بها وزارة الاتصالات خلال الفترة الجارية فى دعم وحدات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها وزارة التنمية المحلية وكذلك بالمحافظات.


كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة التعاون المشترك بين الوزارتين في الفترة القادمة، وصياغتها في بروتوكول تعاون لمبادرة تطوير وحدات التحول الرقمي وبناء قدرات العاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، ومنها برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف لتدريب المتعاملين في الصف الأمامي مع خدمات المواطنين، والذي يتم بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب 200 من كل محافظه أونلاين.


وأكد اللواء محمود شعراوى اهتمام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بجميع المحافظات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.


وشهد اللقاء أيضًا البرنامج الجاري إعداده لتدريب حوالى 80 موظفًا بـ5 محافظات والمخطط البدء في المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك على إدارة المشروعات ولوجستياتها إلكترونيًا بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية ممثلة فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وكذا التعاون في تطوير مراكز تدريب المحافظات تكنولوجيًا ومؤسسيًا وربطها بشبكة الكترونية مع مركز سقارة.


كما استعرض اللقاء إمكانية التعاون بين الوزارتين لتأهيل العاملين بوحدات الخدمات الجماهيرية والمراكز التكنولوجية فيما يخص التعامل مع الحاسب الآلى على غرار شهادة الـ icdl، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمعامل الحاسب الآلي بمركز سقارة والمستخدمة في الدورات والبرامج التدريبية بالمركز.


وخلال اللقاء، أشاد اللواء محمود شعراوى بالتعاون والدعم الذى يقدمه المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإدارة المحلية، فيما يخص استخدام الميكنة في أداء الخدمات المحلية والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقي وأداء تلك الخدمات لتقديم الخدمات بصورة سريعة ومبسطة وتحسين جودة خدمات المحليات ومتابعة وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها.
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