حفيد الزعيم: جمال عبد الناصر ما زال يعيش في وجدان العالم

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الاسكندرية ندوة بعنوان "عبد الناصر نصف قرن على رحيله"، الْيَوْمَ الثلاثاء، بمشاركة المستشار الاقتصادي جمال خالد عبد الناصر؛ حفيد الزعيم الراحل، والدكتور أحمد يوسف؛ أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عفيفي؛ استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، وطارق الشناوي؛ الناقد السينمائي، وأحمد الجمال؛ الكاتب الصحفي.









وقد بدا جمال خالد عبد الناصر كلمته؛ إن ما يمثل لغزًا بالنسبة له هو أن جمال عبد الناصر مازال يعيش في وجدان أحباءه وأعداءه حتى الأن على الرغم من مرور ٥٠ عامًا من وفاته، مضيفًا أن تذكر أحباءه له مفهومًا ولكن أعداءه يعيدونه إلى الواجهة باستمرار وهو ما يدل على أنه مازال يحيا بأفكاره ومبادئه.









وأشار "عبد الناصر" إلى أن هذا اللغز ظهر بوضوح عقب ثورة ٢٥ يناير حين رفع المتظاهرين صور الزعيم الراحل ورددوا هتافاته، بالإضافة إلى المشاهد التي رآها خلال جنازة والده عام ٢٠١١ حيث شهدت حضورًا كبيرًا وإقامة عزاءًا له في لبنان إكرامًا لجده.









وأكد "عبد الناصر" إن حب جده لم يتوقف عند المصريين والعرب الذين أحبوه لانحيازه إلى الفقراء، ولكن أحبه عدد كبير من شعوب العالم لإنسانيته ودعمه لحركات التحرر ضد الاستعمار والاستعباد، قائلًا "قابلت شخص هندي وعبر لي عن حبه لجدي بسبب دعمه لاستقلال الشعوب، وهو ما أشعرني بالفخر والسعادة".





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وأوضح؛ إن جمال عبد الناصر كان ضابطًا في الجيش المصري وكانت حياته مستقرة ومستقبله مضمونًا، ولكنه غامر بكل ذلك وبحياته من أجل استقلال مصر وانتهاء كل أشكال الظلم والفساد ومساندة الفقراء.









وقال الدكتور أحمد يوسف؛ إن علاقات جمال عبد الناصر الخارجية كان يحكمها مبدأ الاستقلال، حيث أنحاز لجميع الحركات التي ظهرت في العالم بذلك الوقت، وكانت مصر أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخرت كثيرًا في الاعتراف بها.





وأكد "يوسف" إن حضور "عبد الناصر" في العالم الثالث كله كان واضحًا، مشيرة إلى أنه في البداية كان يتحرك في الدوائر العربية والإفريقية والإسلامية ولكنه مع مرور الوقت أهتم بجميع الدول والحركات الاستقلالية في العالم أجمع.





وأوضح "يوسف" إن أكثر المعترضين على السياسات الخارجيةً لجمال عبد الناصر ويتهمونه بأنه يبحث عن المتاعب، ولكن هذا اعتقاد خاطئ لأنه كان يسلك الطرق السلمية ولكن عندما تفرض عليه القيود كان يرفض حفاظًا علىً الاستقلال وعدم الانصياع إلى الشروط.









وصرح الدكتور محمد عفيفي؛ إن الطبقة الوسطى في العالم كله لديهم اهتمامًا خاصًا بالذاكرة، ولذلك نجد أن صورة جمال عبد الناصر كانت تنتشر في البيوت المصرية بسبب انحيازه للفقراء والبسطاء.





وأوضح "عفيفي" إن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد صراعات سياسية متجددة حول "عبد الناصر" مع ذكرى نكسة ١٩٦٧، ويرجع ذلك إلى عدم الإجابة على الأسئلة الرئيسية في عصر ناصر حتى الآن.









وقال أحمد الجمال؛ إن جمال عبد الناصر مارس النقد الذاتي لحكمه وللتجربة الناصرية، فكان أول من تكلم عن مراكز القوى وعن الفساد والظلم كان الزعيم الراحل، هذا النقد تتطور إلى التخلص من هذه الأزمات عقب نكسة ١٩٦٧.









وانتقد الناقد طارق الشناوي؛ عدم الاهتمام الإعلامي بذكرى رحيل "ناصر"، ساردًا الحركة الغنائية في عصر الزعيم الراحل التي كانت توجه له، مؤكدًا أن أغلب من كتب هذه الأشعار كان مقتنعًا بها حتى النخاع والدليل على ذلك استمرارها عقب وفاته.





وأوضح "الشناوي" إن "عبد الناصر" كان له اهتمام بالإعلام والفن بشكل عام، وكان يحرص على حضور حفلات كوكب الشرق أم كلثوم .



