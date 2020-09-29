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توك شو

ممثلة مغمورة.. لأول مرة سوسن بدر تكشف عن اسم والدتها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:38 م
سوسن بدر
سوسن بدر
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة سوسن بدر، إن وزير الصحة الدكتورة هالة زايد بذلت مجهودًا كبيرًا في مواجهة أزمة فيروس كورونا، معقبة: "وزيرة الصحة مرت بوقت عصيب وكانت قد المسؤولية وهي فخر للمرأة المصرية العاملة، كل حب وتقدير لها".

وطالبت "بدر"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، بعدم النزول إلى الشارع قدر الإمكان لمنع انتشار فيروس كورونا قدر المستطاع، وفي حال النزول إلى الشارع من أجل العمل، علينا العودة فور انتهاء العمل. 

وفي سياق آخر، قالت "بدر"، إن والدتها هي الممثلة التي جسدت دور "أمونة" في مسرحية ريا وسكينة، والكثير من الشعب المصري لا يعرف هذه المعلومة، مشيرة إلى أن والدتها كانت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، وكانت من الدفعات الأولى في المعهد، وكانت ممثلة إذاعة ومسرح.
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