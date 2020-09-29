ملعوب في جيناتهم.. فنانة تعلن على الهواء تفاصيل التنمر عليها وأولادها

علقت الفنانة نادية العراقية، على تعرضها للتنمر بسبب نشر صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" هى وأبنائها من قبل الذباب الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى قائلا: "نزلت صورة ليا مع أبنائى ونقلتها المواقع ثم شاهدت التعليقات على الصور حاجة أوفر".
أضافت نادية العراقية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن التعليقات التى لفتت نظرها وأزعجتها مع صورة لنجلها تباينت فيه "جيباه من واحد أجنبى" و "الطفل ملعوب فى جيناته"، مؤكدا أن أبنائها تأثروا كثيرا بسبب التنمر عليهما على مواقع السوشيال ميديا.
وأوضحت أن من يتنمرون على الأشخاص ما هم إلا مرضى نفسيين، معلقة: "دلوقتى علشان الناس تعمل فلوس بتعمل فيديوهات لدرجة بتوصل للدعارة على تيك توك ويوتيوب.. وفيه بنات بتعمل فيديوهات بتغطى وشها وجسمها عريان علشان تجيب فلوس"، مطالبة بوقف هذا الأمر من خلال سن قوانين مغلطة على هذه المواقع.