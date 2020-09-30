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أخبار البلد

القوى العاملة: 9 فرص عمل جديدة وحل 200 شكوى عمالية للمصريين بالإمارات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، أسهم في توفير 9 فرص للعمل، منها اعتماد 5 تأشيرات عمل، فضلا عن حل 9 شكاوى عمالية وديا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.


وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.


وأضاف أنه بمتابعة التقرير مع الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكدت أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغ 21 شكوى، تم تسوية 9 شكاوى منها وديا، وشكوى تم تحويلها للقضاء. وما زال هناك 11 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام بنحو 200 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عن العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وزيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بلغت 100 زيارة لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن الرد على 100 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف.
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