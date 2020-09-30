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ديني

انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 4 محافظات اليوم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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إيمان طلعت

انطلقت اليوم سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات: (أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر) ، بواقع  (4) طن لكل محافظة.  وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

كما وستوزع وزارة الأوقاف غدًا الخميس 12 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الفيوم – المنيا – مرسى مطروح – شمال سيناء) ، بواقع  (4) طن لمحافظة المنيا ، و(3) طن لمحافظتي (الفيوم – شمال سيناء) ، و(2) طن لمحافظة مرسى مطروح .  وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 866 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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