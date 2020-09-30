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أخبار البلد

الزراعة: ضبط 73 طن كبدة مستوردة منتهية الصلاحية في الإسكندرية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين


أكد د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ان إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية تمكنت اليوم من ضبط عدد 5220 كرتونة كبدة مجمدة مستوردة باجمالى وزن 73 طن و 80 كيلو و ذلك لاختلاف تواريخ الصلاحية المدونة  على الكرتونة من الخارج بما هو مدون على أكياس الكبدة من الداخل و التاريخين منتهيا الصلاحية مع وجود تغير ظاهريا فى لون الكبدة 
و قد تم التحفظ على الكميه وتحرير محضر بالمضبوطات والعرض على النيابة المختصة تم الضبط بدائرة قسم العامرية ثان

وفي سياق متصل اضاف محمود أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي من بداية شهر سبتمبر حتى أمس على مستوى الجمهورية بلغ حوالي 86 طن و365 كيلو منها 60 طن و918 كيلو غير صالح للاستهلاك الأدمي و25 طن و447 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر على مستوى الجمهورية. 

حيث أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 796 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
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