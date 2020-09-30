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اقتصاد

هل يتخطى سعر جرام الذهب ألف جنيه؟.. شعبة المصوغات تكشف |شاهد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:48 م
سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب
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قسم الاقتصاد
أكد إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن فكرة طرح عيار 12 و14 من الذهب كانت فكرة فاشلة كونها اتخذت دون دراسة ولذلك لم تنجح فكرة طرحه.

وأضاف "واصف" خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة صدى البلد، أن الذهب عيار 14 كان ذو لون باهت، وبالتالي لم يكن مناسبا للون بشرة المصريين، مشيرا إلى أن قيمة مصنعية عيار 14 تقترب من قيمة مصنعية  18 وهو ما سبب فشل فكرة طرحه.

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وحول إمكانية تخطى سعر جرام الذهب ألف جنيه قال واصف "كل شئ وارد وسعر الجرام سيتخطى ألف جنيه، لكن لا أحد يستطيع توقع توقيت حدوث ذلك"

وارتفعت  أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، بنحو 5 جنيهات، وبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها مقابل  825 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 اليوم نحو 948.55 جنيه وعيار 18 سجل اليوم 711 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6640 جنيها، وسجل السعر العالمى للذهب 1886 دولارا للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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