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محافظات

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:27 م
حياة الدرديري
حياة الدرديري
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أحمد بسيوني

نفى الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، الأنباء المتداولة حول استقبال أي من مستشفيات ومراكز الجامعة للمذيعة السابقة حياة الدرديري.


وقال الدكتور وائل: إن كل الأنباء المتداولة والمنشورة حول هذا الأمر عارية تمامًا من الصحة.

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من جهتها، رفضت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الإدلاء بأي تصريحات حول استقبال المركز للمذيعة، زوجة الإعلامي توفيق عكاشة.


ورفضت بشدة التعليق عن استقبال المركز للمذيعة السابقة من عدمه مصابة بتسمم نتيجة محاولة انتحار، كما تداول البعض.


وأكدت مديرة المركز، أن المركز من ضمن سياسته هو عدم الإفصاح عن أسماء المصابين أو نوع إصابتهم حفاظا على خصوصية المريض.


وتداول رواد السوشيال ميديا بعض الأنباء حول استقبال مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الإعلامية حياة الدرديري إثر إصابتها بحالة تسمم شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى الجامعي بوسط الإسكندرية.

 

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