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طارق شوقي: نوفر ما تقدمه أنظمة التعليم الدولية في المدارس الحكومية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه يتم توفير ما تقدمه أنظمة التعليم الدولية،  في التعليم الحكومي.

وأضاف شوقي، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج الأن، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم أعداد بنوك أسئلة لتقييم الطلبة تعطي مخرجات التعلم لتصحح إلكترونيا بدون تدخل اي عنصر بشري.

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المنصات التعليمية الالكرتروينة متاحة للجميع، لافتا إلى أن بنك المعرفة قيمة كبيرة للبحث العلمي في مص ومتاح لـ 100 مليون مواطن.

وأكمل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التقييم الجديد في الثانوية اعامة متاح للطالب فيه فرصتين لاجتيازه.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن المنصات التعليمية الالكترونية متاحة بالمجان وهى بديل أكثر قيمة من الكتب الخارجية.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نهتم بتطوير المجموعات المدرسية والطالب حق اختيار المجموعة الأنسب منه حسب المعلم الذي يريده.

وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لدينا ألوانا وانظمة مختلفة من المدارس في التعليم المصري، مشيرا إلى أن نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة بعيدا عن الحفظ والتلقين.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن استجابة الطلبة للنظام التعليمي الجديد أكبر من أولياء الأمور.

وأكمل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نبحث عن حلول مبتكرة لمشكلة زيادة الكثافة في الفصول الدراسية.
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