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رياضة

يوسف البلايلي بعيدا عن حسابات الأهلى.. أحمد شوبير: هدف الترسانة ليس مسؤلية ابني

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
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محمد سمير
أشاد الإعلامي أحمد شوبير، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بالمستوى الذي ظهر به نجله مصطفى شوبير حارس الأهلي، خلال مباراة الترسانة في دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "مصطفى شوبير لا يتحمل الهدف الذي سكن مرمى الأهلي، خصوصا أن هذه المشاركة تعتبر هي الأولى له مع الأهلي".

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي أشاهد خلالها مباراة كاملة لمصطفى شوبير، كما أرى أن إدارة الأهلي لم تطلب التعاقد مع حارس مرمى جديد في ظل وجود محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى".

وتحدث شوبير، عن مصير صفقة يوسف بلايلي، قائلا "اللاعب بعيد تماما عن حسابات الأهلي، حيث يرغب في الحصول على 3 ملايين يورو بالموسم وسيكون من الصعب توفير قيمة عقده، خصوصا أنه لاعب مثل علي معلول يحصل على مليون دولار فقط في الموسم".


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