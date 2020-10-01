بفستان أبيض برفقة ابنها.. سميرة سعيد تتألق فى أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة سميرة سعيد فيديو جديدا لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلساتها التصويرية.





وظهرت سميرة سعيد فى الفيديو برفقة ابنها بفستان أبيض.





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خطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، التي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي.





وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة وقررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توك Tik Tok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب.