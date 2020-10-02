بقيمة 24 دولارا.. ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة 2-10-2020

وواصل الذهب مكاسبه، اليوم الجمعة، ويمضي على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين إذ أقبل المستثمرون على شراء أصول الملاذ الآمن بعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1915.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، ليمحو خسائر تكبدها في المعاملات المبكرة في آسيا. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1922.20 دولار.



