بقيمة 24 دولارا.. ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة 2-10-2020

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات محليا و41 دولارا عالميا اليوم، الجمعة، 2 أكتوبر 2020، حيث بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 833 جنيها.
وسجل عيار 24 اليوم نحو 951.55 جنيه وعيار 18 سجل اليوم 714 جنيها.
بلغ سعر الجنيه الذهب 6664 جنيها.
وسجل السعر العالمى للذهب 1909 دولارا للأوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
وواصل الذهب مكاسبه، اليوم الجمعة، ويمضي على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين إذ أقبل المستثمرون على شراء أصول الملاذ الآمن بعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1915.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، ليمحو خسائر تكبدها في المعاملات المبكرة في آسيا. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1922.20 دولار.
وربح المعدن الأصفر 2.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويمضي قدما صوب تحقيق أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس.