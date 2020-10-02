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أخبار العالم

الطيران المدني السعودي يكشف عن إجراء عاجل قبل دخول المملكة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:32 م
الطيران السعودي
الطيران السعودي
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محمود نوفل
ارسلت هيئة الطيران المدني منشورا لكافة الجهات الحكومية وشركات الطيران الوطنية والأجنبية ووكلاءها، وشركات المناولة الأرضية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، طالبت فيه بتطبيق تمديد فترة تقديم وثيقة فحص نتيجة فيروس كورونا السلبية إلى 72 ساعة قبل دخول المملكة.

ويأتي القرار الذي تم تعميمه من هيئة الطيران المدني ، بعد توجيه من وكيل وزارة الصحة للصحة العامة المتضمن الإشارة إلى تنفيذ ما جاء في الأمر السامي رقم 7783 بتاريخ 11 صفر الجاري، القاضي بتمديد فترة تقديم وثيقة رسمية من جهة معتمدة لفحص (PCR) سلبي إلى 72 ساعة قبل دخول المملكة لجميع القادمين من غير السعوديين، والأطفال دون 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دولة القدوم في فحص الأطفال.

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية قد كشفت عن عددًا من الضوابط والشروط ذات الصلة بإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة من السفر التي أعلنت عنها السلطات السعودية مؤخرا  وذلك عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وذكرت الجوازات السعودية ان الضوابط والشروط الخاصة بالفئة الأولى وهم: الموظفون الحكوميون - المدنيون والعسكريون - المكلفون بمهمات رسمية وتشمل ما يلي "  تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بُعد ، و ألا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله ، و أن تكون المشاركة في أضيق نطاق".

ووضحت الجوازات السعودية أن  المستندات المطلوب إرفاقها هي " تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة ، و تحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها".

وعن الضوابط الخاصة بالفئة الثانية وهي فئة المواطنون ممن لديهم حالات إنسانية،  فقد اشارت الجوازات الي ان الضوابط والشروط هي ضرورة إثبات صلة القرابة (زوج - زوجة - أب - أم) للمقيم خارج المملكة ، وكذا إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر بجانب تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة وكذلك إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدقًا من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.
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وإشترطت الجوازات تقديم تقديم شهادة الوفاة وإثبات صلة القرابة في حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة :

وفيما يتعلق  بالفئة الثالثة وهم: المواطنون المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة فقدإشترطت الجوازات  ضرورة  تقديم مستندات إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه (وثيقة أو صك) تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط ، وبطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول (دائمة أو شبه دائمة) بالإضافة الي تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.

وبيًنت  المديرية العامة للجوازات أن خدمة إرسال الطلبات متاحة عن طريق منصة " أبشر - أفراد " للخدمات الإلكترونية، وأن إصدار التصاريح لهذه الفئات يتم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وفقًا للضوابط والشروط المشار إليها.

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