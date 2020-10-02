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رياضة

التعاون السعودي يتقدم بعرض رسمي للزمالك لشراء فرجاني ساسي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:27 م
ساسي
ساسي
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عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف تقدم فريق التعاون السعودي بعرض رسمي لشراء النجم التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . 

وحسب تقرير نشره موقع جول العالمي فإن التعاون السعودي تقدم بعرض قيمته 1.4 مليون يورو للزمالك من اجل الحصول علي خدمات اللاعب التونسي . 

يأتى ذلك بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لمادي الزمالك الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب لدعم خط الوسط في الموسم الجديد . 

وأضاف التقرير ان الزمالك وافق علي الدخول في مفاوضات مع التعاون بسبب تبقي عام واحد في عقد اللاعب وبالتالي سيصبح متاحا بشكل مجاني . 

وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والإعتداء عليه وبدوره قام الحكم بطرده فى الدقيقة 36.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية : "وقعنا غرامة على فرجاني ساسي لم تحدث في التاريخ على الإطلاق، ليتعلم أن نادي الزمالك لا يوجد به مثل هذه التصرفات  لأنه كان سيضر بالفريق ".

وأوضح مرتضى منصور أنه لن يعلن عن تفاصيل العقوبة التي تم توقيعها على فرجاني ساسي، مضيفا أن الخطأ الذي ارتكبه في المباراة كاد يكلف الفريق المركز الثاني في الدوري والمؤهل لدوري أبطال افريقيا.

قرر مسئولو اتحاد الكرة ولجنة الحكام إحالة واقعة طرد فرجانى ساسى إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة بعد انفعال اللاعب على الحكم أمين عمر وانتظار تقرير حكم المباراة لإحالته للانضباط.
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