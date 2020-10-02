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رياضة

الزمالك يستعيد خدمات مصطفى محمد وطارق حامد قبل كأس مصر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:08 م
مصطفي محمد وطارق
مصطفي محمد وطارق حامد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خدمات الثنائي مصطفى محمد مهاجم الفريق وطارق حامد لاعب الوسط.

يأتي هذا خلال مباراة سموحة المقرر لها يوم الاثنين المقبل بالإسماعيلية، في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وكان الثنائي غاب عن مباراة المصري الأخيرة في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وهذا بسبب معاناة اللاعبين من حالة إجهاد وفضل الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي باتشيكو منحهما راحة.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب النادي بدون راحة استعدادا للقاء سموحة المقبل في الكأس.
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