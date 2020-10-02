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محافظات

شاهد.. الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سوهاج

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:06 م
شاهد.. الاحتفال بذكرى
شاهد.. الاحتفال بذكرى نصر اكتوبر في سوهاج
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أنغام الجنايني
بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بمدينة ناصر من أمام مقر الجامعة القديمة أكتوبر بمحافظة سوهاج.

وظهر في الفعاليات العديد من اللافتات تضم صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبجواره بعض الكلمات التي توضح مدى دعم أبناء سوهاج له.

ويشارك في الاحتفالية جميع فئات الشعب بمختلف اعماره وطبقاته، ويهتفون بصوت واحد تحيا مصر تحيا مصر، ويعلو صوت الاغاني الوطنية، فتعلو صيحات المواطنين تعبيرًا عن محبتهم وشغفهم بوطنهم الغالي مصر.

وهناك لافتة تجذب الأنظار، مكتوب عليها : فلاحين وعاملين سوهاج يدعمون الرئيس السيسي، وهذا ما يُثبت مدى حب وتأييد الشعب المصري من أهالي وأبناء المحافظة.

ويدعو المُشاركون في الاحتفالية الشعب المصري للنزول والمُشاركة في الفعالية للتأكيد على دعم الدولة المصرية ووحدة الشعب المصري ووقوفه مع قواته المُسلحة لحماية أمنه ومقدراته.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن "فيه ناس زعلانة من نصر اكتوبر ومن فرحة المصريين بهذا النصر العظيم والجميع عارفهم كويس وهما مش مصريين" مؤكدا أن المصري فقط والوطني  هو الفرحان بهذا النصر العظيم.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنه يجب أن يتم التذكير بنصر أكتوبر العظيم دائما معلقا : "ورينا الأعداء العين الحمراء في نصر أكتوبر" .

وأشار موسى إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشارك فى الاحتفالية يوم الثلاثاء المقبل، موضحًا أن الجميع يسعد بهذا الشهر العظيم.

 وأوضح أحمد موسى أن الجيش المصري حقق أعظم انتصار فى التاريخ وهو عودة الأرض وتحقيق السلام.
شاهد.. الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سوهاج
شاهد.. الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سوهاج
شاهد.. الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سوهاج
شاهد.. الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سوهاج
شاهد.. الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سوهاج
شاهد.. الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سوهاج
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