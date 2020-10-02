شاهد.. الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سوهاج

بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بمدينة ناصر من أمام مقر الجامعة القديمة أكتوبر بمحافظة سوهاج.





وظهر في الفعاليات العديد من اللافتات تضم صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبجواره بعض الكلمات التي توضح مدى دعم أبناء سوهاج له.





ويشارك في الاحتفالية جميع فئات الشعب بمختلف اعماره وطبقاته، ويهتفون بصوت واحد تحيا مصر تحيا مصر، ويعلو صوت الاغاني الوطنية، فتعلو صيحات المواطنين تعبيرًا عن محبتهم وشغفهم بوطنهم الغالي مصر.





وهناك لافتة تجذب الأنظار، مكتوب عليها : فلاحين وعاملين سوهاج يدعمون الرئيس السيسي، وهذا ما يُثبت مدى حب وتأييد الشعب المصري من أهالي وأبناء المحافظة.





ويدعو المُشاركون في الاحتفالية الشعب المصري للنزول والمُشاركة في الفعالية للتأكيد على دعم الدولة المصرية ووحدة الشعب المصري ووقوفه مع قواته المُسلحة لحماية أمنه ومقدراته.



