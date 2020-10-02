استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع

يعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى ، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، الجمعة نهاية الأسبوع الموافق 2 من أكتوبر 2020، حيث بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها.





وسجل عيار 24 اليوم نحو 948.55 جنيه.





وسجل جرام الذهب من عيار 22 سعر يصل إلى 870 جنيها .





فيما سجل جرام الذهب من عيار 18 اليوم 711 جنيها.





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فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 6640 جنيها-يزن 8 جرامات من عيار 21-.





وسجل السعر العالمى للذهب 1886 دولارا للأوقية.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



