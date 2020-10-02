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تيسير مطر: ربنا مع السيسي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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عادل نصار
هنأ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري بالذكرى الـ 47 لأنتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال مطر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، اليوم الجمعة: نحن نعيش ديمقراطية الضرورة وليست ديمقراطية الرفاهية من أجل البناء ونرفض الخراب.. ومصر على طريق البناء".

وأضاف تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أنه لم يواجه أي رفض فور توجيه الدعوة للنزول للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أن قانون التصالح شيء عظيم والحكومة تعمل من أجل المواطن المصري بكل فئاته.

ولفت تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن شبكة الطرق الجديدة جعلت المصريين يشعرون كأنهم في أوروبا، مستدركا أنه: "كل المصريين مع البناء وضد دعوات التخريب".

وأكمل تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أنه لا أحد يعارض تنظيم وقفات معارضة، لكن شرط أن تكون معارضة من أجل الدعوة للبناء، وليس للدعوة للهدم والتخريب.

واختتم تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، قائلا :"ربنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لأننا نعيش وسط منطقة ملتهبة وعلى الرغم من ذلك يقوم بالبناء".
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