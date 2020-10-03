وليد فارس: ترامب كان لديه أقوى فريق طبي على مستوى العالم

قال الدكتور وليد فارس، كاتب ومحلل سياسي، إنه يجب أن نعترف أن فيروس كورونا المستجد اخترقت حلقات الحماية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصابته هو وزوجته، موضحا أن الأقاويل التي تكاثرت بأنه إدعاء ولعبة من ترامب ليست صحيحة وحقيقة إصابته بكورونا مؤكدة بالفعل.





وأضاف الدكتور وليد فارس خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الرئيس دونالد ترامب كان قد اتخذ قرار بأنه لن يختبئ في المخبئ السري للبيت الابيض تحت الأرض، وقرر أن يذهب إلي الخارج ويقيم المهرجانات الخاصة بالحملة الانتخابية الخاصة به.





وتابع الكاتب والمحلل السياسي، أن الرئيس دونالد ترامب ليس الرئيس الأول والوحيد الذي سقط امام فيروس كورونا، بل هناك رئيس وزراء بريطانيا إصيب بكورونا من قبل، ورئيس دولة البرازيل أيضا أصيب بفيروس كورونا.





وأوضح الدكتور وليد فارس، أن الرئيس دونالد ترامب كان لديه أقوي فريق طبي علي مستوي العالم وكان يحذره دائما، مضيفا أن ترامب ليس لديه أمراض مزمنة مثل السكري أو غيره ولكنه كبير في السن ولديه سمنه فقط وهذا سوف يؤثرون عليه بعد إصابته بكورونا.



