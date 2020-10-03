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بعد قرارات الدولة لكبار السن.. خبير: مصر أول دولة أفريقية تقوم بتلك الخطوة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:13 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عادل نصار
أشاد المستشار مايكل نصيف خبير التنمية البشرية، بقرار الحكومة صرف 100 جنيها لمستفيدي "كرامة" منحة لهم من الوزارة وحتى 409 جنيه من الشهر الجاري.

وأكد نصيف، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية تعمل بهذا القرار تعمل لصالح المواطن البسيط، مشيرا إلى أن وسائل النقل العامة أصبحت مجانًا لمن فوق ال70 عامًا وتخفيض 50% لمن فوق ال60 عامًا.

وأضاف المستشار مايكل نصيف خبير التنمية البشرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم وهو يضع صالح المواطن المصري أمام أعينه ويعمل على حل جميع المشاكل التي تؤرقة بطرق جديدة ومبتكرة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين وزارتي التضامن والنقل لإعفاء كبار السن من تكلفة النقل العام.

وأكد المستشار مايكل نصيف خبير التنمية البشرية، أن مصر أول دولة أفريقية تقوم بتلك الخطوة وتتخذ كل القرارات سالفة الذكر، لافتا إلى أن عدد سكان مصر سيصل في اكتوبر ٢٠٢٠  الي١٠١ مليون نسمة تقريبا وأن نسبة كبار السن المستفيدين بهذا القرار تقريبا تصل ال ٦.٥% من سكان مصر اي يستفيد من هذا القرار حوالي 6 ونصف مليون فرد.

وتابع المستشار مايكل نصيف خبير التنمية البشرية، أن قيام الدولة باتخاذ هذا القرار يكون على أساسين هنا الأول سير الدولة على برنامج التنمية والاصلاح والثاني يوضح نمو الاقتصادي الذي سوف يساعدها على تغطية تلك التفاهات، و يؤكد علي تعافي الاقتصاد المصري.

وقررت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه فى إطار اليوم العالمي للمسنين.
 
وزيادة الدعم خلال الشهر الجارى فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، وذلك لمستفيدي "كرامة" ومعاش الضمان الاجتماعى
سيتم صرف الزيادة يوم 15 أكتوبر الجارى
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