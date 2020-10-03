في حضور خطيبته الأولى.. عمرو دياب يتألق فى حفل زفاف أمير شاهين





وتعد هذه إحدى المرات النادرة التي تظهر فيها إيناس شاهين، التي كانت الخطيبة الأولى للهضبة عمرو دياب ، وأول قصة حب يعرفها، ولم تكلل بالزواج.





وكانت إلهام شاهين، أعلنت مسبقًا ، انها تدخلت ورفضت عرض زواج الهضبة عمرو دياب الذي تقدم لخطبة شقيقتها إيناس، ولم تدم خطبتهما طويلا.



