في حضور خطيبته الأولى.. عمرو دياب يتألق فى حفل زفاف أمير شاهين

تألق النجم عمرو دياب خلال حفل زفاف الفنان أمير شاهين
شقيق الفنانة إلهام شاهين والذي أقيم فى أحد الفنادق الكبرى بحضور فنى كبير.
وظهرت بالحفل إيناس - شقيقة الفنانة إلهام شاهين
- في حفل زفاف شقيقها على عروسته (منة جاب الله).
وتعد هذه إحدى المرات النادرة التي تظهر فيها إيناس شاهين، التي كانت الخطيبة الأولى للهضبة عمرو دياب
، وأول قصة حب يعرفها، ولم تكلل بالزواج.
وكانت إلهام شاهين، أعلنت مسبقًا، انها تدخلت ورفضت عرض زواج الهضبة عمرو دياب الذي تقدم لخطبة شقيقتها إيناس، ولم تدم خطبتهما طويلا.
وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى النجوم: منة شلبي، هاني سلامة، هالة صدقي، هنا شيحة، لبلبة، هاني شاكر.