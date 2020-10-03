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رياضة

والد أمين عمر: ساسي لم يعتد على نجلي بالضرب.. وهذا سبب الطرد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد رشاد
كشف عمر والد الحكم أمين عمر، حقيقة تعدي فرجاني ساسي لاعب الزمالك على نجله بعد مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت أمس في الدوري المصري الممتاز.

ونشبت مشادة كبيرة عقب انتهاء مباراة الزمالك والمصري مع الحكم أمين عمر بسبب طرده لفرجاني ساسي خلال مجريات اللقاء، والذي حسمه الأبيض لصالحه بهدف نظيف.

وقال عمر في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية "النهار": "تعدي ساسي على أمين عمر؟ كنت مع أمين أمس وحضرت معه المباراة".

وتابع: "المباراة كانت مشدودة للحساسية بين الفريقين، ونجلي سيطر على المباراة بشكل كامل".

وواصل: "يؤسفني ما قيل إنه تم الاعتداء على أمين عمر وهذا لم يحدث، تم الاعتداء عليه باللفظ وليس الاعتداء بالضرب، لو تم التعدي عليه بالضرب كان ألغى المباراة".

وأكمل: "فرجاني ساسي قال لأمين إنه ليس لديه فكر، فقام الحكم بطرده، وبعد الطرد حدث تجاوز كثير".

وبسؤاله هل تواصل أحد من الزمالك معه للاعتذار لأمين بعد المباراة؟، أجاب: "أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك دخل لأمين بعد المباراة ومعه محمود جنش وقدما له اعتذار شديد جدًا على كل ما حدث".

وأختتم: "كنت متواجدًا معهم في الغرفة بعد انتهاء اللقاء وشاهدت ذلك".
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