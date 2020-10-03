معلم القرن الحادي والعشرين وتحديات الرقمنة.. محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان (معلم القرن الحادي والعشرين وتحديات الرقمنة)، يلقيها الدكتور محمد فراج؛ عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية ، وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين المقبل، عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) من خلال صفحة (مكتبة الإسكندرية-خدمات المعلومات).





يأتى ذلك استمرارا لمسيرة مكتبة الإسكندرية لدعم رسالة العلم واهتمامها بالمعلمين وتطويرهم وتوفير التدريب الملائم لهم والتنمية المهنية المستمرة، وتزامنًا مع (اليوم للمعلمين) في الخامس من أكتوبر.





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وعلى هامش اليوم العالمي للمعلمين أيضًا ينظم قطاع المكتبات محاضرة بعنوان (دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية)، سيتم من خلالها التعرف على كيفية عمل الدمج الدراسي داخل الفصول ونشر ثقافة التقبل؛ بهدف دمج الفئتين في مشاركة فعالة في العملية التعليمية، وستقام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر؛ بقاعة الأوديتوريوم بالمبنى الرئيسي بمكتبة الإسكندرية، و ذلك تماشيًا مع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 /9 /2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



