كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تنفيذا لفلسفة نظام التعليم الجديد 2.0 ، فقد تم إعداد المناهج من رياض الأطفال وحتى 3 ابتدائي لتكون خالية من أي امتحانات للأطفال في هذه السن المبكرة ليمارس الاطفال متعة التعلم في هذه المرحلة.





امتحان معياري مصري واخر دولي لتلاميذ النظام الجديد عند وصولهم 4 ابتدائي

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه لقياس أثر تطبيق نظام التعليم الجديد في مصر ، جاري تصميم امتحان معياري مصري لـيتم تطبيقه على تلاميذ نظام التعليم الجديد عندما يصلوا لـ 4 ابتدائي لقياس مستواهم في القراءة والكتابة، بالاضافة إلى الاستعداد لخضوع هؤلاء التلاميذ لـ امتحان دولي لعينة من الطلاب مع دول أخرى لقياس قدراتنا بجوار طلاب الدول الأخرى.





وقال وزير التربية والتعليم: لدينا أمل أن دفعة نظام التعليم الجديد تجعلنا في مرتبة أعلى في التصنيفات العالمية الفترة المقبلة.





خدمات تراعي توفير الخدمة التعليمية لـ الطلاب الغير قادرين ماليا على استخدام التكنولوجيا

وأضاف وزير التربية والتعليم: نعلم أن ليس كل طفل في مصر قادرا ماليا على استخدام التكنولوجيا، وبالتالي اهتمت الوزارة ببناء مكتبة هائلة على القنوات التعليمية وأكد وزير التربية والتعليم أن القنوات التعليمية ستقدم حصصا في جميع المواد المضافة للمجموع في كل المواد من 4 ابتدائي لـ 3 ثانوي ، قائلا : نستعين بأفضل الأساتذة والاستديوهات وطرق التدريس لضمان جودة المنتج التعليمي المقدم في القنوات التعليمية.





وقال وزير التربية والتعليم، إن كل المدارس الموجودة في مصر ستلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، أكد أنه سيكون مسموحا للمدارس التي يمكنها أن تستقبل الطلاب 5 أيام في الاسبوع بدون زحام ان تفعل ذلك





نظام تقييم طلاب الثانوية العامة 2021

وعن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. أكد وزير التربية والتعليم أن أسئلة الثانوية العامة لن تأتي من الأسئلة المحفوظة والمعروفة، مشيرًا إلى أن الأساس في التقييم ألا يكون الطالب عارف السؤال وليس أن يكون السؤال محفوظا بالنسبة له.

وقال وزير التربية والتعليم : سنعتمد على فكرة الأسئلة التي تقيس فهم المخرج التعليمي نفسه.

وأعلن أن دفعة الثانوية العامة هذا العام لن يجدوا اسئلة مقالية في الامتحان الالكتروني حتى لا يكتب الطالب إجابات مكتوبة بيده، ليكون التصحيح إلكتروني بالكامل.

وقال وزير التربية والتعليم، لن نحذف اسئلة القصة والتعبير من الثانوية العامة ولكن سيتم الامتحان فيها بإمتحان منفصل عن الامتحان الإلكتروني ، ولدينا بنوك أسئلة في كل مادة لكل مخرج تعلم مستهدف بمستويات صعوبة مختلفة، و نعمل على تكبير بنوك الأسئلة بحيث يتمكن الكمبيوتر من تفصيل الامتحان النهائي بشكل دقيق دون اي تدخل بشري.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم وضع نماذج مختلفة للامتحان مختلفين ولكن على نفس مسطرة الصعوبة، وأكد وزير التربية والتعليم أن الطلاب قدرتهم على الاستجابة للتغيير والتطوير عالية جدا، ولكن الخوف عند الأهالي فقط، والدولة تمنح الطلاب في المدارس الحكومية ما يضارع المدارس غالية الثمن.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الدرجات لن تعد نهاية العالم في نظام التعليم الجديد، وفي المرحلة الأولى من تطبيق تجربة عودة التحسين في الثانوية العامة ، سنتيح فرصتين للطالب ليتم حساب الامتحان الذي حصل فيه الطالب على الدرجة الأعلى.

وقال إن نظام التعليم الجديد لن تكون فيه فكرة الحصول على 100% الذي كان مجموعا وهميا في السنوات الماضية ، لافتًا إلى أن الطالب يحصل على تقرير فيه تحليل شامل لمستواه في كل مادة ويحدد نقاط الضعف لعلاجها مثل "الأشعات الطبية".





خطة الوزارة لحضور الطلاب في المدارس في العام الدراسي الجديد

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.



موعد بدء العام الدراسي الجديد وتفاصيل خريطته الزمنية

وكان قد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).