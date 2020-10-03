الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

يتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، للموافقة على المبادرة الإنسانية العظيمة التي قدمها المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي لـ الكاف، بجعل مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سفيرًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل مساندته في مشوار علاجه الحالي من المرض اللعين الذي ألم به.





واستقر الرأي داخل الاتحاد الأفريقي على تفعيل مبادرة أبوريدة الرائدة التي قدّمها لدعم نجم الأهلي، ليكون مؤمن زكريا سفيرًا للبطولة وحضور مباريات نصف النهائي على أن ينزل بالكرة في المباراة النهائية والتي سيقام بها اللقاء، بوصفه سفيرًا للبطولة ودعمًا له في رحلة علاجه وقدم أبوريدة مبادرة للاتحاد الأفريقي دعما لمؤمن زكريا، جاءت على النحو التالي:





١- التواصل مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم لبحث إنشاء مشروع صندوق يحمل اسم اللاعب مؤمن زكريا لتوفير الدعم اللازم له، ويستمر الصندوق في رعاية كل اللاعبين المصريين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية في المستقبل، ودعم ورعاية اللاعبين المصريين بعد الاعتزال أو التقاعد.





٢- العمل مع جمعية اللاعبين القدامى واللاعبين المحترفين واتحاد الكرة والهيئات المعنية باقتطاع نسبة من العقود بين الأندية واللاعبين لتمويل الصندوق.





٣- مخاطبة وزارة الشباب وجمعية اللاعبين المحترفين ولجان شؤون اللاعبين بالفيفا لدراسة كيفية إنهاء كافة العقبات القانونية التي تواجهها الأندية لصرف مستحقات اللاعبين المصابين.





٤- اقتراح إلى اتحاد الكرة لإطلاق اسم اللاعب على إحدى قاعات/ملاعب مشروع مقر الاتحاد المصري الجديد بالسادس من أكتوبر.





٥- مخاطبة نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين بتوصية لتدشين جائزة باسم اللاعب مؤمن زكريا تمنح سنويا في حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر، ويتكفل أبوريدة بقيمة الجائزة.





٦- مخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم لاختيار مؤمن زكريا كسفير له للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا هذا العام.



