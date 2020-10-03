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ميناء الإسكندرية: تداول 99 ألف طن بضائع و3837 شاحنة عامة خلال 24 ساعة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:11 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
أحمد بسيوني

شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة العمل اليوم السبت حيث تواجد بالميناء 70 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 12 سفينة، وغادرت 8 سفن.


وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 37، منهم 3 سفن حاويات، و5 سفن صب سائل، و16 سفينة بضائع عامة، و13 سفينة صب جاف.

وقالت هيئة الميناء في بيان اليوم إن المخطاف الداخلي يتواجد به سفينة واحدة، هذا وقد تم دخول وخروج 3837 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء، قطار، بإجمالي 25 عربة محمل بالقمح ومتجه إلى المطاحن بالقاهرة.


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وأشار البيان إلى أنه يجري حاليا تفريغ بضائع واردة تزن 76436 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 22260 طن.


وبلغ عدد الحاويات الصادرة 726، بينما الواردة 952 حاوية.


وأضاف أن كمية المتداول خلال اليوم بلغت 99 ألف طن، منها 16780 طن بضائع محواه، و10068 طن بضائع عامة، و 54948 طن صب جاف، و 16900 طن صب سائل.


ومن ناحية أخرى اتخذت كل الإدارات العاملة بالميناء كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما يتم تعقيم وتطهير الميناء بشكل مستمر حفاظًا على الموظفين والمتعاملين.


وصرح وزير النقل الفريق كامل الوزير أنه جرى إضافة أراض تقدر مساحتها بمليون متر مربع لميناء الإسكندرية بالإضافة إلى إنشاء محوري "الدخيلة و 54"، وأرصفة جديدة بطول 3 كيلو متر.

وأشار الوزير إلى أن تلك المشروعات ستؤدي إلى زيادة حجم التداول ليصل إلى 80 مليون طن بميناء الإسكندرية، فضلًا عن الوصول إلى صفر انتظار للسفن.

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