بدء الكشف الطبي لـ طلاب طب أسنان الجامعة المصرية الروسية.. 12 أكتوبر

ينشر "صدى البلد" المواعيد المقررة لتوقيع الكشف الطبي على طلاب العام الجامعي الجديد والمتقدمين لكلية الطب والأسنان بالجامعة المصرية الروسية ، حيث يتم توقيع الكشف الطبي بمستشفى بدر الجامعي ، وفقا للكود الخاص بكل طالب

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و جاءت مواعيد توقيع الكشف الطبي كالآتي :

- يوم الإثنين الموافق 12/10/2020 يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب من الكود رقم (203001 إلى الكود 203075)

- يوم الثلاثاء الموافق 13/10/2020 يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب من الكود رقم (203076 إلى الكود 203160)

- يوم الأربعاء الموافق 14/10/2020 يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب من الكود رقم (203161 إلى الكود 203242)

- يوم الخميس الموافق 15/10/2020 يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب من الكود رقم (203243 إلى الكود 203315)





ويجب على كل طالب إحضار الأوراق الآتية

- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد

- صورة شخصية حديثة للطالب

- قيمة الكشف الطبي (300 جنيه) يتم سدادها في المستشفى ، ويتم الاحتفاظ بإيصال السداد ، حتى يتم استلام الطالب الكارنيه بموجب هذا الإيصال .



