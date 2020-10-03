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تعليم

بدء الكشف الطبي لـ طلاب طب أسنان الجامعة المصرية الروسية.. 12 أكتوبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:14 م
الجامعة المصرية الروسية
الجامعة المصرية الروسية
قســــم التعليـــــم
ينشر "صدى البلد" المواعيد المقررة لتوقيع الكشف الطبي على طلاب العام الجامعي الجديد والمتقدمين لكلية الطب والأسنان بالجامعة المصرية الروسية ، حيث يتم توقيع الكشف الطبي بمستشفى بدر الجامعي ، وفقا للكود الخاص بكل طالب

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و جاءت مواعيد توقيع الكشف الطبي كالآتي :
- يوم الإثنين الموافق 12/10/2020 يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب من الكود رقم (203001 إلى الكود 203075)
- يوم الثلاثاء الموافق 13/10/2020 يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب من الكود رقم (203076 إلى الكود 203160)
- يوم الأربعاء الموافق 14/10/2020 يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب من الكود رقم (203161 إلى الكود 203242)
- يوم الخميس الموافق 15/10/2020 يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب من الكود رقم (203243 إلى الكود 203315)

ويجب على كل طالب إحضار الأوراق الآتية 
- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد 
- صورة شخصية حديثة للطالب 
- قيمة الكشف الطبي (300 جنيه) يتم سدادها في المستشفى ، ويتم الاحتفاظ بإيصال السداد ، حتى يتم استلام الطالب الكارنيه بموجب هذا الإيصال .

جدير بالذكر أن مواعيد الكشف الطبي من 12 ظهرا وحتى الرابعة مساء مع ضرورة حضور كل طالب في الميعاد المحدد له .
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