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فن

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
محمد نحلة
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة صابرين محمد عبد الله، التى ولدت 4 أكتوبر 1967 في القاهرة، ونشأت وسط أسرة اشتهرت بألعاب السيرك حيث أنها ابنة أخت الفنانة نعيمة عاكف، وحصلت الفنانة المحجبة على ليسانس من قسم الفلسفة بكلية الآداب

تزوجت صابرين من رجل الأعمال السكندري ياسر عبد اللطيف وأنجبت منه ولد يدعى نور، لكنهما انفصلا بعد 15 عاما من الزواج، وهى حاليًا متزوجة من رجل الأعمال المصري صادق جلال المقيم بالولايات المتحدة.

وكانت قد ابتعدت الفنانة صابرين عن التمثيل والوسط الفني، كما ارتدت الحجاب وأعلنت اعتزالها للتمثيل، إلا أنها عادت مرة أخرى عام 2010م لتستكمل مشوارها الفني وهى مرتديه الحجاب.

من أبرز الأعمال التي شاركت بها عقب عودتها إلى التمثيل مسلسل "الفنار والعمدة هانم وشيخ العرب همام وسامحني يا زمن" . 

وقد تلقت الفنانة صابرين انتقادات كبيرة عقب عودتها للتمثيل وهي ترتدي "الباروكة" فوق الحجاب الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني وخارجه.

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