المعلم كان له هيبة وماكنش فيه دروس .. طارق شوقي يحكي عن حال التعليم عام 1938

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورا قديمة تكشف حال التعليم في مصر قديما تحت شعار "لحظات للتفكر والتأمل".









ونشر وزير التربية والتعليم صورة من مدرسة الزقازيق الابتدائية (فرقة الموسيقى) سنة ١٩٢٨، وصورة أخرى من مدرسة دمنهور الابتدائية سنة ١٩٣٨.





ودون وزير التربية والتعليم ملاحظاته على الصورتين قائلا :

- انظروا إلى هيبة المعلمين والمعلمات.

- انظروا إلى التزام الطلاب والطالبات.

- لم يكن هناك حاجة من ٨٠ أو ٩٠ سنة كي نجدد الخطاب الديني أو نتعلم القيم واحترام الآخر!

- لم يكن هناك سوى مدارس بسيطة جدا، "تخته + طباشيرة"، كتاب الحكومة ومعلم جليل يؤدي رسالة سامية.

- لم يكن هناك دروس خصوصية ولا كتب خارجية.

- لم يكن هناك مراجع مثل اليوم.

- لم يكن هناك تحرش ولا تطاول ولا تنمر ولا سب وقذف ولا قضايا ولا استغاثات وحملات وهاشتاجات وضغوط وتظلمات.

- لم يكن هناك تواصل اجتماعي ولا لايك ولا شير!

- كانت الناس تفتخر بالعلم وتقدر العلماء.





وأضاف وزير التربية والتعليم : ليتنا نتعلم كما تعلم أجدادنا ، نحن نحاول جاهدين إستعادة العصر الذهبي للعلم والمعرفة، ونحاول تقدير المعلمين، ونحاول إستعادة هيبة التعليم المصري ، لنعمل معا لان مصر تستحق ولأن أبناء مصر يستحقون.