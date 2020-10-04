عيار 21 بـ 832 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4-10-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأحد 4-10 - 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.
وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 951 جنيها.
وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 832 جنيها.
ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 713 جنيها.
وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 555 جنيها.
وكانت أسعار الذهب قد بدأت في الارتفاع بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إصابته والسيدة الأولى بفيروس كورونا المستجد.
وكان الذهب انخفض على مدار الأيام الماضية ، بسبب جنى الأرباح عالميا، إلا أن إصابة الرئيس الامريكى عاودت الارتفاع مرة أخرى.