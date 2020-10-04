ابدأ يومك صح .. تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية .. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين الإطالة العلوية والمرونة، ولفت إلى تمارين الإطالة العلوية ليست بحاجة أن يكون الشخص تمرن من قبل.





وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، أن هذه التمارين تعتمد على الثبات وعدم الحركة فى القيام بها.





وأشار إلى أن تلك التمارين مهمة جدًا عملها فى الصباح الباكر من كل يوم لكى تنشط الدورة الدموية وتقليل الضغوط والاسترخاء وتقلل الإصابات خلال التحرك.





وأكد أنه من الممكن استبدال الأوزان بزجاجات المياه الممتلئة، منوهًا بأن التمارين اليوم تساعد على عمل تقوية للعضلات.





وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.



