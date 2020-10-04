AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ابدأ يومك صح .. تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية .. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:48 ص
تمارين
تمارين
آيات أحمد
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين الإطالة العلوية والمرونة،  ولفت إلى  تمارين الإطالة العلوية ليست بحاجة أن يكون الشخص تمرن من قبل.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، أن هذه التمارين تعتمد على الثبات وعدم الحركة فى القيام بها.

وأشار إلى أن تلك التمارين مهمة جدًا عملها فى الصباح الباكر من كل يوم لكى تنشط الدورة الدموية وتقليل الضغوط والاسترخاء وتقلل الإصابات خلال التحرك.

وأكد أنه من الممكن استبدال الأوزان بزجاجات المياه الممتلئة، منوهًا بأن التمارين اليوم تساعد على عمل تقوية للعضلات.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

Advertisements

موضوعات متعلقة

تمارين الإطالة من الثبات لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

صباح البلد يقدم تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

تقلل التوتر.. تمارين رياضية بالأوزان الخفيفة للسيدات.. فيديو

صباح البلد يقدم تمارين الإطالة من الثبات لتقوية العضلات.. فيديو

تمارين الإطالة العلوية والمرونة من «صباح البلد» ..فيديو

ترشيحاتنا

الدولار بـ 15.8 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4-10-2020

علي جمعة: حسن البنا كان رجلا جاهلا لا يعي شيئا إطلاقا.. فيديو

هل تخفيف المرأة لملابسها يمنع دخول الملائكة للمنزل ؟

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4 - 10 - 2020

بسبب إصابة ترامب بكورونا.. بومبيو يختصر جولته الآسيوية

أحمد حمدي: لم أجد احترافية من نادي الجونة

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

أنباء عن تدهور حالة ترامب .. أصيب بالحمى والأطباء لجأوا لـ الأكسجين

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

هواتف iPhone 12 تتفوق على iPhone 11 بهذه المميزات

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

هل تخفيف المرأة لملابسها يمنع دخول الملائكة للمنزل ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص آخر بداخلك.. الكايميرا ظاهرة علمية مخيفة تؤكد انصهار التوائم واحتفاظ الأم بأجزاء من جنينها

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه