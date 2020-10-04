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أخبار العالم

إصابات كورونا في سلطنة عمان تتجاوز الـ 100 ألف

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في سلطنة عمان تتجاوز الـ 100 ألف
دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وصل لأكثر من 100 ألف إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد. 

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة العمانية إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ 101270 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19" إلى 977 حالة. 

وأشارت الصحة العمانية إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ  90296 لتصل نسبة الشفاء إلى 89.1%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 560 والمنومين في العناية المركزة 210.

وبدايةً من منتصف ليلة الخميس الأول من أكتوبر، استقبلت مطارات سلطنة عمان الرحلات القادمة والمتجهة إلى 20 دولة حددتها هيئة الطيران المدني العماني، منها دول مجلس التعاون.

وأطلق الطيران العماني رحلاته خلال الفترة التشغيلية الأولى رابطًا مسقط "بلندن، وإسطنبول، وفرانكفورت، ومومباي، ودلهي، وكوتشي، ودبي، والدوحة، والقاهرة، ودار السلام، بالإضافة إلى زنجبار، وكوالالمبور، ومانيلا، ولاهور، وإسلام أباد". 
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