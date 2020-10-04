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أخبار العالم

الإمارات: اتفاق السلام ينهي الصراع والاقتتال في السودان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:41 م
الامارات العربية
الامارات العربية المتحدة
ميس رضا

ترأس  سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وفد الدولة المشارك في حفل توقيع اتفاق السلام السوداني بين الحكومة السودانية و الحركات السودانية المسلحة في مبادرة احتضنتها جوبا.

 

وخلال حفل التوقيع ألقى سهيل بن فرج المزروعي كلمة الدولة أشار خلالها إلى دعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة لهذا الاتفاق الشامل والذي يسهم في دعم الأمن والاستقرار وينهي الصراع والاقتتال في السودان الشقيق.

 

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كما أثنى  في كلمته على جهود الوساطة وعلى ما بذله  الرئيس سلفاكير ميارديت-رئيس جمهورية جنوب السودان ولجنة الوساطة المتمثله في المستشار توت قلواك وكافة أطراف اللجنة والتي ساهمت في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

 

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و أضاف أن،  هذه لحظة تاريخيه وهامه في مسيرة الشعب السوداني يسطرها الجميع انحيازًا لمبادئ السلام المنشود لتحقيق الأمن والطمأنينة و انهاء أسباب الصراع والاقتتال .. متمنيًا معاليه ان يعم الأمن والازدهار في السودان.

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وقد أشادت وفود الدول المشاركة والحركات المسلحة في الحفل بجهود ودور دولة الامارات العربية المتحدة في حث الأطراف السودانية في وقت سابق من أجل التوصل إلى اتفاق يقود إلى استقرار السودان. .

 

ضم الوفد المرافق له حمد محمد الجنيبي سفير الدولة في الخرطوم و سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الامني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. 
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