يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين بعد ٢٤ ساعة من زفافهما بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة ديرب نجم، بوفاة عروسين بعد 24 ساعة من زفافهما داخل شقة الزوجية.





ومن جانبها فقد انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم لفحص البلاغ وإجراء معاينة أولية ومعرفة سبب الوفاة.





وتبين من التحريات الأولية مصرع كلا من: "محمد ا" مهندس، وزوجته "شيماء أ" مهندسة؛ وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري تحرير محضر بالواقعة.



