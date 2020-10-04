AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين بعد ٢٤ ساعة من زفافهما بالشرقية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:50 م
العروسين
العروسين
محمد الطحاوي
لقي عروسان بقرية طحا المرج التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية مصرعهما، بعد يوم من زفافهما وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة ديرب نجم، بوفاة عروسين بعد 24 ساعة من زفافهما داخل شقة الزوجية.

ومن جانبها فقد انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم لفحص البلاغ وإجراء معاينة أولية ومعرفة سبب الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية مصرع كلا من: "محمد ا" مهندس، وزوجته "شيماء أ" مهندسة؛ وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري تحرير محضر بالواقعة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

سقط من الدور الرابع.. مصرع طالب أثناء تصليح الدش بمنيا القمح

الأم الجبارة خنقت رضيعتها وألقت جثتها في الزبالة وأمن الشرقية.. يكشف التفاصيل

إصابة شخصين في حادث انقلاب توك توك بالزقازيق

التصريح بدفن جثامين 3 أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم داخل بيارة بالشرقية

بسبب ماس كهربائي .. إخماد حريق شب في منزل بأبو كبير

الدم بقى مياه.. يقتل شقيقه المريض نفسيا بالشرقية بمساعدة والدتهما

ترشيحاتنا

رغم إيقافه ٤ سنوات.. بشرى لرئيس الزمالك مرتضى منصور

فرجاني ساسي يرد على عصام عبد المنعم بعد هجومه عليه.. شاهد

رسميا.. انفصال حلا شيحة عن زوجها الكندى

السيسي : حريصون على تقديم مصر لخبرتها التنموية إلى كينيا في مجال المشروعات القومية

علقة موت.. زيادة في مصاريف التوصيل تعرض صاحب مطعم للضرب المبرح

فرجاني ساسي يعلق على أزمته الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول الفلفل الحار يوميا؟.. أهم الفوائد والأضرار

بالأوف شولدر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل الكنافة بالجبنة للشيف نجلاء الشرشابي