مهزلة.. مرتضى منصور يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات وحرمانه من مزاولة النشاط الرياضي

وصف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربع سنوات بالمهزلة.









وأكد مرتضى منصور أنه سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية ضد مسئولي اللجنة الأولمبية في الفترة المقبلة.





وشدد على أن الدولة لن تسمح بتنفيذ هذا القرار على الإطلاق، مضيفا أن قرار اللجنة الأولمبية في سلة المهملات بالنسبة له، ولا يعتد به على الإطلاق.





وأوضح رئيس الزمالك أنه كان يرغب في إقامة مؤتمر صحفي لفضح اللجنة الأولمبية، إلا أن هناك بعض المسئولين في الدولة طالبوه بإلغاء المؤتمر الصحفي.





وشدد على أن الجمعية العمومية للنادي هي المنوطة فقط بمحاسبته وليس من حق أي جهة أخرى أن تحاسبه.





كما شدد على أن اللجنة الأولمبية تجاهلت أحكام القانون وطالبت بالتحقيق معه رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية.





وأضاف أن مجلس النواب أخطر اللجنة الأولمبية في خطاب رسمي بعدم أحقيتها في التحقيق مع رئيس الزمالك إلا بعد اللجوء للبرلمان.





ووصف رئيس الزمالك كلا من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بأنهما "خونة" ويتعاملان مع تركيا وقطر.