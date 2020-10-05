للوقاية من الفيروسات.. أستاذ مناعة يوصي الحوامل بتناول مصل الأنفلونزا والوجبات الصحية .. فيديو

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن البلاد تشهد خلال الفترة الحالية حالة من التقلبات الجوية ، موضحًا أن هذه الفترة تسمى بين الفصول، وتنتشر الفيروسات فيها.





وأضاف مصباح،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية ، أسماء يوسف، أن الفيروس ينتشر بسبب تغيرات الأحوال الجوية وتحول الطقس من حار إلى بارد والشخص فى هذه الحالة يرتدي ملابس مختلفة.





ولفت إلى أن الأطفال من 2 لـ 5 سنوات والسيدات الحوامل عليهم أن يتناولوا تطعيم الأنفلونزا، مؤكدًا أن الاهتمام بالأكل أمر مهم فى هذه الأيام.





وأوضح أن الأكل الصحى مهم لـ الأطفال للوقاية من الفيروسات، مشيرًا إلى أن الأطفال من الممكن أن يتناولوا فيتامينات ولكن بإشراف طبيب.





وأشار إلى أن تناول الفيتامينات بشكل دائم غير صحيح، وقد يتسبب فى مشكلات صحية لـ الأطفال.



