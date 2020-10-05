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محافظات

بروتوكول تعاون لإعادة إعمار 168 منزلا ومدرسة بمحافظة بني سويف

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:17 م
صدى البلد
محمد عبدالحليم
وقعت جمعية الأورمان بروتوكول تعاون مشتركا مع شركة المراسم الدولية، تتعاون الجمعية بمقتضاه مع الشركة فى إعادة إعمار عدد  168 منزلا فى4  قرى ضمن القرى الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة مدرسة فى محافظة بني سويف بقيمة اجمالية 10 مليون جنيه .   

جاء ذلك بحضور لفيف من أعضاء شركة المراسم الدولية وجمعية الأورمان، وقام بتوقيع البروتوكول من جمعية الأورمان الدكتور خالد النورى ــ عضو مجلس ادارة الجمعية ومن جانب المراسم الدولية المهندس  طارق حلمى حسن  ــ الرئيس التنفيذى للشركة.

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وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن البروتوكول يشمل اعادة إعمار قرية شنرا مركز الفشن، وقريتى مناشي ابو صير وكوم أبو راضى مركز الواسطى، وقريتى الرمحي وكوم النور مركز سمسطا، وقرية دنديل مركز ناصر، فضلا عن رفع كفاءة وتطوير مدرسة ام الابطال الاعدادية بالفشن ، حيث أن اعمار البيت الواحد يشمل تأهيل هدم وإعادة بناء و تسقيف وتعريش ومحارة و دهان وسيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والادوات الصحية والابواب والشبابيك .

واشار فؤاد أن الجمعية يسعدها التعاون مع شركة المراسم الدولية فى تنميه وتطوير واغاثه القرى الأشد احتياجًا وأن ذلك يأتى ضمن استراتيجية تتبناها الجمعية في التوسع في أنشطة الجمعية لتشمل الأسر الغير قادرة والقرى الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية .

وأوضح المهندس طارق حلمى، الرئيس التنفيذى للشركة، أن قيام الشركة بتوقيع هذه الإتفاقية يأتى إنطلاقًا من المسئولية الإجتماعية للشركة وحرصًا منها على الإضطلاع بدورها الدائم لخدمة المجتمع بتوجيه تبرعاتها ومساهماتها لصالح العديد من الجهات الخيرية التى لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف إلى العمل على تنمية المجتمع وأبناءه بشتى الطرق والوسائل، وأكد على استمرارية التعاون لتقديم الدعم لأهالينا الأكثر إحتياجًا بصعيد مصر .

يذكر أن تعاون الأورمان مع المراسم الدولية في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا بدا منذ عام 2018  وأثمر رفع كفاءة عدد 833 منزلًا متهالكًا فى21 قرية باجمالى تكلفة  33 مليونا و500 ألف جنيه.
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