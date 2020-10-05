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برلمان

وكيل النواب مهنئا السيسي بنصر أكتوبر: القوات المسلحة العمود الفقري للدولة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:45 م
نصر اكتوبر
نصر اكتوبر
أحمد أيمن
هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى 47 لانتصار حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

وقال وهدان في خطاب التهنئة، إن القوات المسلحة هي درع الوطن الحصين والعمود الفقري للدولة المصرية، وصمام الأمان التي تتحطم عليه كل المؤامرات الخارجية التي تستهدف مصر،، مشيرًا  إلى أن نصر أكتوبر رسالة بأن المصريين إذا أرادوا فعلوا ولا يمكن كسر إرادتهم مهما كان حجم الخيانات والمؤامرات.

وطالب "وكيل النواب" ضرورة استعادة روح انتصارات حرب أكتوبر في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفاني لتفويت الفرصة على المتربصين بها وبأمنها واستقرارها، مطالبا الشباب والمواطنين بتقديم الغالي والنفيس وبذل الجهد والكد والعرق حتى تصل مصر إلى بر الأمان وتحتل مكانتها اللائقة بين الدول والأمم.

وشدد "وهدان" على ضرورة اصطفاف المصريين بجميع انتمائهم خلف قيادتهم السياسية برئاسة الرئيس السيسي، خاصة في ظل المشاكل التي تهدد مصر سواء ازمة سد النهضة وليبيا وسيناء، مؤكدًا أنه مهما كانت الأخطار التي تواجه مصر إلا توحد الجبهة الداخلية سيدمر أي مؤامرة خارجية على مصر.
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