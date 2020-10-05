3 ميزات خفية فى جوجل كروم لا يعرفها أغلب المستخدمين

يستحوذ محرك البحث العالمى جوجل كروم Chrome على أكثر من 90 % من الاستخدام العالمى، حيث يأتى بعده كل محركات البحث الأخرى مثل متصفح ايدج من مايكروسوف ، ومتصفح موزيلا فايرفوكس ، وغيره ورغم أن متصفح جوجل يتم استخدامه يوميا من قبل مئات الملايين ، إلا أن هناك الكثير من الخفايا الموجودة في المتصفح والتى لا يعرفها أغلب المستخدمين.





وبحسب مجلة PCMag الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا ، فإن مزايا متصفح ومن هذه الميزات : الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا ، فإن مزايا متصفح جوجل كروم تتخطى المئات إلى أن هناك عدد من الميزات الخفية والتى لا يعرفها أحد من المستخدمين والتى تغير تجربة المستخدمين تماما عند استخدامها،





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1- ميزة التصفح الخفى





وعند القيام بالتصفح الخفى فإنه لا يستطيع أحد تتبع المواقع التى قمت بالدخول عليها ، ويفضل بعض المستخدمين استخدام التصفح خلال هذه الطريقة ، ويمكن تفعيلها من خلال :





الضغط على قائمة الثلاث نقاط الموجودة في أعلى اليمين من جوجل كروم ، ثم تحديد New incognito window أو نافذة تصفح ، ثم قم بفتح علامة تبويب جديدة

2- ميزة مسح سجل البحث

ويفضل عدد من المستخدمين القيام بمسح سجل البحث الموجود لديهم على جوجل كروم إذا كانوا لا يريدوا أن يعرف أحد المواقع التى قاموا بالدخول عليها خاصة في بعض الاماكن مثل العمل أو غيرها، ويمكن تفعيلها من خلال :

الضغط على قائمة الثلاث نقاط الموجودة في أعلى اليمين من جوجل ثم المزيد من الادوات أو More tools ثم قم بمسح كل بياناتك على المتصفح أو Clear browsing data، وفى النافذة المنبقة اضغط عليها وسيؤدى ذلك إلى مسح كل بياناتك بالكامل .





3- ميزة مزامنة حساباتك الأخرى على جوجل كروم





ويمكن حفظ كل كلمات السر المختلفة لديك على جوجل كروم وكذلك ربط ومزامنة كل الحسابات الأخرى من بحيث لا تحتاج الى تسجيل الدخول فى كل مرة ، ويمكن تفعيلها من خلال :





الضغط على قائمة الثلاث نقاط الموجودة في أعلى اليمين من جوجل، ثم اضغط على Guest وعندئذ ستفتح نافذة جديدة ستقوم بادخالك إلى وضع الضيف أو Guest Mode، وعند الخروج من النافذة سيمسح ذلك كل بياناتك ولن يقومذلك بنسجيل شئ.



