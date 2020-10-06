ضبط 8 آلاف عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مغشوشة بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٨ الاف عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل صابون إستحمام ودهانات و زيت شعر و سرنجات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، بحوزة المدير المسئول عن إحدى الشركات لتجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص .





وتبين من خلال فحصها أنها تشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة .









جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



