AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 8 آلاف عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مغشوشة بالقاهرة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:06 م
مستحضرات تجميل مغشوشة
مستحضرات تجميل مغشوشة
محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٨ الاف عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل صابون إستحمام ودهانات و زيت شعر و سرنجات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، بحوزة المدير المسئول عن إحدى الشركات لتجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص .

وتبين من خلال فحصها أنها تشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة .


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على ٣٦ ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة داخل مخزن بدون ترخيص بالسيدة زينب

مستغلو أزمة كورونا.. حملات على محلات بيع المستلزمات الطبية في البحيرة

يحدث في القاهرة.. ضبط 10 آلاف ساعة يد مقلدة تحمل أسماء ماركات عالمية

ضبط 50 ألف قطعة مستلزمات طبية في السيدة زينب

لحيازته 50 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة.. حبس مدير شركة بالسيدة زينب

إحباط ترويج أدوية مهربة جمركيا ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

ترشيحاتنا

عقب هدفه في مرمى الزمالك.. صلاح محسن يكشف سر احتفاله بـ علامة النسر..فيديو

عمر كمال يرد على متابع: نظري ضعف.. وبلبس سلسلة لهذا السبب

أخبار الفن.. زوجة علي ربيع بـ الكاش مايوه.. ظهور نادر لوالد جنا عمرو.. مجدي شطة يظهر مع سليمان عيد

هل الطلاق قبل الدخول يوجب العدة؟.. البحوث الإسلامية يوضح

أسعار ومواصفات أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا في مصر.. صور

زواج عرفي| ضبط شخص وفتاتين أعلنا عن ممارسة الرذيلة بمقابل مادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل في سيرك يلقى حتفه بسبب هجوم دب مفترس بعد دخوله إلى قفصه

ماذا يحدث للجسم عند ممارسة رياضة المشي؟

أكثر 5 سيارات ياباني suv مبيعًا فى السعودية.. صور