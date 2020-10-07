أسعار الذهب بالأسواق اليوم الأربعاء .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 7 - 10-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





وانخفضت أسعار الذهب اليوم فى مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 952 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 833 جنيها.



