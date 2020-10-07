أسعار الذهب بالأسواق اليوم الأربعاء .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 7 - 10-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.
وانخفضت أسعار الذهب اليوم فى مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 952 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 833 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 714 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب يسجل 66642 جنيها.
ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم للشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية،خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم .