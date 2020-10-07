AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجوم الزمالك يدعمون مرتضى منصور .. صور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:28 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
منتصر الرفاعي- ملك موسي- ابراهيم قنديل
توافد عدد كبير من نجوم وقدامى ورموز نادي الزمالك إلى صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، وذلك لدعم وتأييد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.


وتأتى هذه الجلسة المقرر عقدها بعد قليل لدعم رئيس النادي، ورفض قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة أربع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وكذلك الوقوف يدا واحدة ضد الهجمات الشرسة التي يتعرض لها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الجلسة تواجد العديد من رموز ونجوم النادي أبرزهم فاروق جعفر، وطارق يحيي، وغانم سلطان، وأحمد عبدالحليم، ومحمود الخواجة، ونصر إبراهيم، وسامي منصور، وحسين السيد، وعادل المأمور، وأمير عبد العزيز، وأيمن عبدالعزيز، واسامة حسن، وتامر عبدالحميد، وأحمد سمير وغيرهم من اللاعبين والنجوم القدامى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوم الكرة يحضرون افتتاح المنشآت الجديدة في نادي الزمالك

في حضور كبار الشخصيات العامة.. مرتضى منصور يفتتح منشآت الزمالك الجديدة.. وإطلاق اسم أشرف صبحي على الصالة.. ومسجد لطبيب محمد مشالي.. وناد جديد خلال عام

قطاع الناشئين بالزمالك يختبر العناصر الجديدة

تعيين الميرغني بلجنة تطوير واكتشاف المواهب في الزمالك

شاهد .. فى حضور مرتضى منصور .. أحمد الميرغني: أنا سيساوى الآن وأحترم الجيش والشرطة

اختبارات لضم لاعبين جدد لقطاع الناشئين بـ الزمالك

ترشيحاتنا

يحدث فى الأردن .. عناصر الجيش تنتشر فى كافة محافظات المملكة

فيفي عبدة تكشف عن سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين

أول تعليق من أمير مرتضى منصور على عصام عبد المنعم بشأن ساسي

غير تقليدية و أنيقة .. 15 صورة تبرز جمال كارمن سليمان في عيد ميلادها

بعد إساءتها للإسلام .. العرب يرفضون اعتذار ريهانا

في ذكرى وفاة سيد زيان.. ابنة الفنان تروى تفاصيل جديدة عن حياته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتل 200 مليون شخص.. الموت الأسود أخطر وباء هدد البشرية قبل كورونا

القائمة الكاملة لأسعار جيلي 2020 في مصر

بدون أدوية.. 10 طرق طبيعية لتطهير القولون