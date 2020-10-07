الرئيس السيسي يهدي درع العمل التنموي العربي إلى المصريين

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم درع العمل التنموي العربي، موضحًا أن هذه الدرع تمنح كل عام وتسلم باليد من رئيس جامعة الدول العربية لـ الرئيس الذى تمنح له.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الدرع يمنح لـ الرموز التى تقود العملية التنموية فى بلادها و فى المجتمع.





ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إلى أن منح هذه الدرع يكون بشروط، والرئيس عبد الفتاح السيسي تنطبق عليه الشروط، وتم اليوم الحصول على الدرع وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن سعادته لحصوله على هذه الدرع التنموية.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في حضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد والمشرف على مجلس الجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة، والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس اكد أن الدرع مُهدَاه لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.



