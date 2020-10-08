في ذكرى ميلاد أحمد مظهر.. 3 نساء في حياة فارس السينما

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد مظهر الـ 103 والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما.





وكان للفنان أحمد مظهر علاقات نسائية على الرغم من حرصه الشديد على ابتعاد حياته الشخصية عن الأضواء.





زوجته

ولكن قصة حبه الأولى والتى اكتملت بالزواج وكانت من "هدايت" وأقام علاقات صداقة بعدد محدود من زملائه ولم يظهر في العديد من المناسبات الاجتماعية، ونشأت قصة حب كبيرة جمعت بينه وبين زوجته "هدايت" وأنجب منها ثلاث بنات وولد هم "إيمان وجيهان وريهام وشهاب".





سعاد حسنى

رغم اجتماعه مع الفنانة سعاد حسني في أكثر من عمل سينمائي خلال كلاسيكيات السينما، كفيلم "غصن الزيتون، ليلة الزفاف، اللقاء الثاني، شفيقة ومتولي" وغيرها، إلا أن "السندريلا" و"البرنس" نشبت خلافات عدة بينهما دفعته لأخذ قرار اعتزال الفن، خلال تصوير فيلم "النظارة السوداء" حينما أصرت السندريلا على أن يكون اسمها الأول على أفيش الفيلم، ليقرر البحث عن مهنة جديدة بدلًا من الفن، ولم يخبر سوى عدد من المقربين إليه، بعضهم عارض هذا القرار وبعضهم أبدى ترحيبًا.



ميرفت أمين