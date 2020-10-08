أسعار الذهب بالأسواق اليوم الخميس 8-10-2020 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 8 - 10-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





وانخفضت أسعار الذهب اليوم فى مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 950 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 831 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 712 جنيها للجرام.





سعر الجنيه الذهب يسجل 6648 جنيها.





ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم للشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم .